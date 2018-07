Mais de 100 casas destruídas por incêndio no Colorado, Estados Unidos

As autoridades de socorro e emergência locais publicaram segunda-feira na rede social Twitter que 104 casas foram destruídas até agora pelo fogo selvagem a leste de Fort Garland. As chamas consumiram 230 quilómetros quadrados e forçou à evacuação de mais de 2.000 casas desde a última quarta-feira.

De acordo com documentos judiciais, Jesper Joergensen, de 52 anos, disse inicialmente que havia começado um incêndio para queimar lixo, mas depois confessou que tinha utilizado uma braseira na véspera do início do incêndio. Joergensen, que reportou o incêndio, é da Dinamarca e vive no país ilegalmente.

Lusa