O que se segue na gruta da Tailândia? Operação de resgate pode levar semanas

Desfigurados e famintos, os meninos (entre 11 e 16 anos) piscaram os olhos com a chegada do facho de luz transportado pela primeira equipa de mergulhadores a encontrá-los, depois de 10 dias nas profundezas escuras de uma caverna parcialmente inundada na Tailândia. A caverna Tham Luang Nang Non fica na província de Chiang Rai e estende-se sob uma montanha por cerca de 10 quilómetros. Grande parte dela tem uma série de passagens estreitas que levam a amplas câmaras. O solo rochoso e lamacento faz várias mudanças na elevação ao longo do caminho.

O momento em que são descobertos

O vídeo da descoberta destes meninos e do seu treinador (de 25 anos) pelos socorristas já foi visto milhões de vezes na internet. Nele, os 12 meninos e o treinador trocam breves palavras com o mergulhador britânico que os encontrou na noite de segunda-feira.

A troca começa com um obrigado em uníssono pelas crianças tailandesas em inglês e prossegue com o aparecimento das equipas de resgate, que emergem das águas turvas da caverna.

"Quantos são vocês?", pergunta o britânico em voz alta, com a luz varrendo a escarpa lamacenta onde o grupo encontrou refúgio, longe dos meandros da rede subterrânea.

"Treze", responde em inglês um dos pequenos tailandeses, ao mesmo tempo que a lâmpada ilumina os meninos um por um, como se o mergulhador os contasse.

Alguns dos "javalis selvagens", como se chama a equipa de futebol, colocaram as suas camisas vermelhas nos joelhos para tentar proteger-se do frio. Parecem abatidos, mas aqueles que se expressam parecem lúcidos, apesar dos longos dias sem comida.

O vídeo publicado na noite de segunda-feira na página oficial do Facebook da Marinha da Tailândia já foi visto 14 milhões de vezes.

A conversa continua com murmúrios em tailandês, pontuados pelas palavras do mergulhador que os quer tranquilizar.

"Estamos a chegar, há muita gente a chegar, muita gente, nós somos os primeiros"

Um dos garotos pergunta em inglês hesitante se eles vão "sair". "Não, não hoje (...) Somos dois, temos de mergulhar (...) Estamos a chegar, há muita gente a chegar, muita gente, nós somos os primeiros".

O mergulhador levanta as mãos para dizer ao grupo que estão no subsolo há dez dias, acrescentando: "vocês são muitos forte".

Então, dá uma lâmpada ao grupo. A câmara de filmar treme e o som desaparece, mas o vídeo estabiliza. "Estou muito feliz", disse um dos adolescentes.

"Estamos felizes também", responde o elemento das equipas de resgate."Muito obrigado", respondem os garotos.

Os mergulhadores britânicos Robert Harper, Richard Stanton e John Volanthen chegaram às crianças antes dos especialistas da marinha tailandesa.

O Conselho Britânico de Resgate de Cavernas, que tem membros envolvidos na operação, estima que os garotos tenham percorrido cerca de dois quilómetros de caverna e estejam entre 800 metros e um quilómetro abaixo da superfície. Outras estimativas colocam os meninos até quatro quilómetros para dentro da gruta.

O que se segue?

As autoridades tailandesas dizem que estão comprometidas a 100% com a segurança destas crianças na altura de decidir como as retirar. Os meninos não parecem precisar de sair urgentemente da gruta por razões médicas.

De acordo com o coordenador nacional da Comissão Nacional de Resgate em Cavernas nos EUA e editora do Manual das Técnicas de Salvamento em Cavernas, a principal decisão agora é retirar as crianças ou alimentá-las ainda no interior.

Depois de uma pausa nos últimos dias, mais chuvas estão a caminho nesta época de monções. A previsão do Departamento Meteorológico da Tailândia para Chiang Rai indica chuva leve até sexta-feira, seguida por fortes chuvas a partir de sábado e pelo menos até dia 10 de julho. Essas tempestades podem elevar os níveis de água na caverna novamente e complicar qualquer possibilidade de retirada dos meninos.

Junto com os esforços de busca dentro da caverna, equipas de resgate têm procurado na montanha por outros caminhos possíveis para as cavernas. As autoridades disseram que estes esforços continuarão e que retroescavadoras e equipamentos de perfuração foram enviados para a montanha, adiantando que criar um eixo grande o suficiente para extrair os meninos seria extremamente complicado e poderia levar muito tempo.

O Conselho Britânico de Resgate de Cavernas disse que os garotos estão "localizados num espaço relativamente pequeno" e que "isso tornaria qualquer potencial tentativa de perfuração como um meio de resgate muito difícil".

Enquanto isso, na web tailandesa, é a explosão de alegria. "Estou quase a chorar, vocês são tão corajosos e persistentes", dizem os comentários dos internautas tailandeses na página do Facebook da Marinha.

