Previsão de chuva pode dificultar resgate de grupo preso em caverna na Tailândia

Os rapazes, entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, que entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol no dia 23 de junho, foram encontrados a salvo na segunda-feira, mas segundo o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, a operação de resgate ainda não acabou.

Os esforços das equipas de resgate, que utilizam bombas de extração para tentar reduzir o nível da água, continuam, embora existam partes da caverna em que a operação não seja possível, principalmente devido à chegada de mau tempo durante os próximos dias, afirmou o ministro do Interior, Anupong Paojinda.

Segundo Anupong Paojinda, uma das hipóteses para retirar os jovens passa por trazê-los pelo mesmo complicado percurso realizado pelos mergulhadores, o que, admitiu o ministro, pode tornar-se num desastre se alguma coisa correr mal.

"Mergulhar não é fácil. Para pessoas que nunca o fizeram, será muito difícil", disse Anupong, assegurando que "se algo acontece a meio do caminho, pode ser fatal".

Peritos em resgate de cavernas acreditam que é mais seguro manter os jovens onde estão, o que pode demorar meses, uma vez que a época de chuvas na Tailândia dura até outubro.

Ben Reymenants, mergulhador profissional, que referiu estar surpreso por a equipa ter sido encontrada a salvo fisicamente e mentalmente, acredita que a opção mais segura seria a continuação dos esforços para bombear a água, visto que é necessário mais espaço para permitir que os jovens saiam apenas com coletes salva-vidas.

"Mas o tempo não está do lado deles", reconheceu Reymenants, devido às previsões de fortes chuvas.

O Concelho Britânico de Resgate de Cavernas, que tem membros a participar na operação, afirmou em comunicado que apesar de terem diminuído os níveis de água, "as condições de mergulho continuam complicadas e qualquer tentativa de retirar os jovens e o treinador desse modo não será tomada de forma leve, pois existem desafios técnicos significativos e riscos a considerar.

As autoridades tailandesas dizem que estão comprometidas a 100% com a segurança destas crianças na altura de decidir como as retirar. Os meninos não parecem precisar de sair urgentemente da gruta por razões médicas.

De acordo com o coordenador nacional da Comissão Nacional de Resgate em Cavernas nos EUA e editora do Manual das Técnicas de Salvamento em Cavernas, a principal decisão agora é retirar as crianças ou alimentá-las ainda no interior.

