Universidade para mulheres no Japão vai aceitar transexuais em 2020

"É importante criar um ambiente no qual a sociedade, como um todo, aceite a diversidade e seja solidária com as pessoas transexuais", declarou na terça-feira o ministro da Educação japonês, Yoshimasa Hayashi, em conferência de imprensa.



A decisão da Universidade Ochanomiz, em Tóquio, é uma abertura "provavelmente sem precedentes", disse fonte do mesmo Ministério à agência France-Press (AFP).



"As universidades precisam de tomar medidas para melhor compreender as necessidades das minoriais sexuais, mesmo que depois a decisão pertença a cada estabelecimento", acrescentou.

De acordo com o porta-voz da Universidade, a medida entra em vigor em abril de 2020 e digire-se a futuros estudantes nascidos homens, mas que se identificam como mulheres.



A secretária-geral da Aliança do Japão para a legislação LGBT, Akane Tsunashima, saudou a iniciativa, que considerou "um passo positivo em direção a um ambiente de aceitação geral das minorias sexuais nas universidades".



Os direitos dos LGBT no Japão são relativamente progressistas para os padrões asiáticos, mas continuam a não ter a mesma igualdade jurídica.



De acordo com o instituto japonês de pesquisa LGBT, 8% dos japoneses pertencem a minorias sexuais.

Lusa