Casal britânico envenenado com a mesma substância usada em ex-espião

"Recebemos esta noite os resultados a análise (...) que mostram que as duas pessoas foram expostas ao agente enervante Novichok", declarou à comunicação social o chefe do contraterrorismo britânico, Neil Basu.

Está por determinar se há alguma ligação com o envenenamento de Sergei e Yulia Skripal em 04 de março. Neil Basu adiantou que não estava determinado se estas pessoas tinham sido atacadas de propósito ou se a situação resultava de algum acidente.

Este casal é natural de Amesbury, que fica a 13 quilómetros de Salisbury, onde os Skripal foram envenenados. A polícia não os identificou, mas amigos disseram que se trata de Charlie Rowley, de 45 anos, e Dawn Sturgess, de 44.

As autoridades tinham declarado hoje a existência de um "incidente relevante", depois de um homem e uma mulher terem sido encontrados inconscientes no sábado, num edifício residencial em Amesbury.

A polícia realçou, em conferência de imprensa, que os responsáveis da área da saúde entendiam que não havia riscos significativos para a saúde pública.

O casal foi hospitalizado no sábado no hospital de Salisbury, com as autoridades a atribuírem inicialmente a situação à ingestão de uma mistura contaminada de heroína ou 'crack' de cocaína.

Lusa