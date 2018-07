Rebeldes sírios anunciam regresso às negociações com os russos

"As conversações vão ser retomadas", declarou à agência France-Presse (AFP) Hussein Abazeed, um porta-voz dos rebeldes, enquanto o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) indicou que os ataques aéreos e terrestres do regime sírio e do aliado russo foram interrompidos após 24 horas de bombardeamentos e na sequência do colapso da ronda de negociações na tarde de quarta-feira.

Em paralelo, diversos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas tentavam fazer pressão sobre a Rússia para obter um acesso humanitário nesta região do sudoeste da Síria.

Na sequência de uma reunião de emergência convocada pelo Koweit e a Suécia, presidente em exercício em julho do Conselho de Segurança, foi solicitado às partes em conflito "a intensificarem os esforços para permitir o acesso ao sudoeste sírio dos comboios humanitários provenientes da Jordânia", indicou o embaixador sueco Olof Skoog.

A Suécia e o Koweit solicitaram o fim dos bombardeamentos, a proteção dos civis e o envio de ajuda humanitária, tinha antes anunciado na Suécia Annika Söder, uma responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Lusa