Cinco pessoas encontradas amarradas e mortas em hotel no Brasil

Segundo o portal de notícias brasileiro G1, a polícia informou que um corpo estava na lavandaria do subsolo do hotel, dois no segundo andar e os outros no terceiro andar, cada um deles num quarto.

Ainda de acordo com a polícia, vários escritos referindo uma facção criminosa foram deixados na parede, o que indica que a motivação do crime pode ser um acerto de contas.

Havia gasolina espalhada pelos locais e não houve registo de disparo de arma de fogo. De acordo com as primeiras informações, as vítimas teriam sido mortas por asfixia.

Ainda de acordo com a polícia, a família era de São Paulo e tinha residência na capital do estado de Santa Catarina, no sul do país, há pelo menos 10 anos.

Três homens armados teriam invadido o hotel e sequestraram as seis pessoas que estavam no estabelecimento. A invasão ocorreu por volta das 16:00 (hora local, 20:00 horas em Lisboa) de quinta-feira e os criminosos teriam permanecido no local até a madrugada desta sexta-feira.

Inicialmente, o corpo de bombeiros havia informado que eram seis corpos, mas a polícia afirmou que se tratava de cinco vítimas. Uma funcionária do hotel conseguiu fugir e alertou a polícia. As equipas da polícia civil, do Instituto Geral de Perícias (IGP) e da delegacia de homicídios estão no local a investigar o caso.



Lusa