Elon Musk envia engenheiros para a operação de resgate na gruta da Tailândia

Numa série de tweets, Elon Musk explicou como poderá ajudar no resgate dos jovens, e ofereceu mesmo os seus serviços ao governo tailandês. Uma das suas empresas, a Boring Company, "é bastante boa a escavar buracos", escreveu, sugerindo também a possibilidade de insuflar um tubo de nylon dentro da gruta.

Para Musk, "vale a penta tentar" inserir na gruta um tubo de nylon com um metro de diâmetro, insuflando-o e criando um túnel de ar debaixo de água.

"Assim que confirmarmos de que forma podemos ajudar, fá-lo-emos", garantiu o empresário. Um porta-voz da Boring Company confirmou que a empresa está em conversações com o governo, e que será enviada uma equipa de engenheiros para apoiar as operações no terreno, segundo a BBC.

As equipas de Elon Musk podem ajudar a definir a localização das crianças, a bombear água ou garantir energia através das baterias Tesla.

A oferta de ajuda surge depois do pedido de um utilizador do Twitter, que escreveu a Elon Musk para que o empresário auxiliasse o grupo preso há cerca de duas semanas.

Esta sexta-feira um mergulhador envolvido no resgate morreu, por falta de oxigénio, depois de ter entregado uma reserva de ar aos jovens. A equipa de futebol, composta por 12 jogadores e o treinador, estão presos na gruta inundada na Tailândia há 13 dias.