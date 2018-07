Mergulhador morre na operação de resgate dos jovens presos numa gruta na Tailândia

"Depois de entregar uma reserva de oxigénio, ficou sem oxigénio no regresso", disse o vice-governador da província de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.

O acidente aconteceu numa altura em que as equipas de resgate tailandesas estão a correr contra o tempo para bombear água da gruta, para que os jovens tenham de mergulhar o mínimo tempo possível. Algumas partes da passagem que leva a uma câmara onde está a equipa de futebol estão inundadas até ao teto, o que faz com que o mergulho seja a única saída possível.

As equipas aceleram as operações antes do regresso das chuvas intensas previstas para os próximos dias e os rapazes estão a aprender técnicas de mergulho. No entanto, as autoridades tinham dito já que a chuva prevista podia comprometer todos os envolvidos na operação.

THAI NAVY SEAL HANDOUT

"Mesmo que tenhamos perdido um homem, continuamos a ter fé na nossa missão", disse Apakorn Yookongkaew, chefe dos comandos da marinha.

A última avaliação à equipa concluiu que o estado de saúde de dois jovens e do treinador se agravou nas últimas horas.

Um mergulhador experiente demora cerca de seis horas para ir até ao grupo preso na gruta e cinco para regressar. O percurso estende-se por vários quilómetros através de canais com passagens difíceis.