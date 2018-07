Quem é o mergulhador que morreu ao tentar salvar as crianças na Tailândia?

Saman Gunan era praticante de desporto. Gostava sobretudo de correr e fazer ciclismo.

O antigo oficial da marinha tinha estado com os rapazes para entregar garrafas de oxigénio. Já no caminho de regresso ficou inconsciente devido à falta de ar na sua própria reserva.

O acidente acontece numa fase em que as autoridades tentam acelerar a retirada do grupo do local. O jovens encurralados numa gruta da Tailândia estão em contrarrelógio a aprender técnicas de mergulho. As autoridades temem que as chuvas os próximos dias tornem ainda mais difícil as operações de socorro.

A última avaliação dos jovens encurralados na gruta tailandesa conclui que ainda é demasiado perigoso tentar resgatar o grupo. O estado de saúde de dois jovens e do próprio treinador agravou-se nas últimas horas.