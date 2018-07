Sucessor na agência ambiental dos EUA não vai ser melhor para o Ambiente

Os ambientalistas celebraram a partida de Scott Pruitt, mas a satisfação durou muito pouco tempo. Logo a seguir era confirmada a nomeação do vice Andrew Wheeler para o cargo de liderança, pelo que não serão notadas muitas diferenças na política ambiental.

Andrew Wheeler já trabalha há vários anos nos meandros da política ambiental, esteve na EPA durante a Presidência de George H.W. Bush e depois durante anos no Senado a trabalhar contra a legislação de combate às alterações climáticas. Mais recentemente foi lobista para vários clientes ligados à indústria do carvão.

Tinha sido nomeado em abril para a vice-presidência da EPA, conforme a biografia publicada no site da agência.

Demissão após vários escândalos

A demissão de Scott Pruitt foi o culminar de meses de especulação sobre o seu destino, dado o seu envolvimento em vários escândalos e inquéritos à sua atuação.

Desde a sua tomada de posse em fevereiro de 2017, Scott Pruitt parece ter-se aproveitado da sua função para melhorar o nível de vida e o da sua família, violando várias leis federais e punindo os subordinados que levantassem questões ou não se mostrassem suficientemente leais, na sua opinião, como foi divulgado pelos meios de comunicação social norte-americanos.

Despesas de viagens excessivas, em primeira classe ou em aviões fretados às custas do contribuinte, ao contrário do que consta nas regras governamentais, número exagerado de guarda-costas que o acompanhavam, 24 horas sobre 24, mesmo no estrangeiro, por um custo que praticamente duplicou o dos seus antecessores.

Pruitt mandou também instalar uma cabina telefónica nos seus escritórios de Washington, por 43 mil dólares, uma soma que foi considerada excessiva.