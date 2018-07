As imagens impressionantes das inundações no Japão

A maioria dos mortos foi arrastada pela subida das águas dos rios. Uma mulher, residente em Kinnoyama, na região de Hiroshima, foi encontrada morta entre os destroços da sua casa que ruiu, na sequência de um aluimento de terra, indicou a NHK.

As autoridades nipónicas deram 47 pessoas como desaparecidas, sobretudo nas prefeituras de Okayama, Hiroshima e Ehime, onde as equipas de socorro alargaram as buscas de pessoas presas ou feridas.

A cadeia NHK está a trasmitir em direto imagens de localidades inundadas pelos rios e casas situadas em encostas parcialmente soterradas. A agência meteorológica japonesa advertiu, em conferência de imprensa, que "devido à chuva intensa, existe um risco de acidentes relacionados com aluimentos de terras, mesmo que a chuva pare" e pediu que os residentes se mantenham vigilantes em zonas montanhosas ou próximas de rios.

As chuvas intensas no arquipélago japonês começaram na quinta-feira e a previsão meteorológica previu que se mantenham até domingo, e já advertiu que em algumas regiões a precipitação pode alcançar os 80 milímetros por hora.

Com Lusa