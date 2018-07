Haiti suspende aumento do preço dos combustíveis após escalada de violência

"O Governo anuncia a suspensão da medida de ajustamento dos preços dos produtos petrolíferos até nova ordem", disse o chefe do Governo na rede social 'Twitter'.

Pouco antes deste anúncio, o presidente da Câmara dos Deputados, Gary Bodeau, emitiu um ultimato de duas horas ao Governo para reverter o aumento dos preços sob pena de o Governo ser "considerado demissionário".

Inicialmente, o primeiro-ministro tinha afirmado que o país precisava de aumentar o preço dos combustíveis para equilibrar o orçamento e não deu nenhuma indicação de que o preço iria baixar.

Mas a sua administração cedeu à pressão depois de os haitianos terem saído à rua em protesto, por vezes com violência.

Pelo menos três pessoas morreram na sexta-feira passada, depois de os manifestantes terem queimado pneus e usado barricadas para impedir a circulação nas maiores ruas de Porto Príncipe. Alguns manifestantes tentaram também incendiar uma bomba de gasolina, mas foram impedidos pela polícia.

Hoje, várias centenas de pessoas atacaram o hotel Best Western Premiere, em Petion-Ville, um dos bairros mais ricos da capital. Os hóspedes foram forçados a permanecer dentro do hotel, dado que os manifestantes o atacaram com pedras.

As manifestações começaram depois de os ministérios do Comércio e da Economia terem emitido uma declaração conjunta anunciando um aumento de entre 38% e 51% na gasolina, gasóleo e querosene (petróleo iluminante).

Em fevereiro, os governantes aceitaram reduzir os apoios estatais aos combustíveis como parte de um Programa de Assistência Económica e Financeira que está a ser implementado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e que prevê também um aumento da despesa social e com infraestruturas e um aumento na coleta de impostos.

Lusa