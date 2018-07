O primeiro carro-bomba atingiu o palácio presidencial e o segundo foi detonado no edifício onde funciona o Ministério da Segurança e do Interior. O edifício havia de ser posteriormente invadido por militantes do Al Shabaad.

O porta-voz do grupo islâmico declarou a autoria dos ataques e disse que os combatentes permaneceram no edifício.

O Al Shabaad pretende derrubar o governo da Somália e estabelecer outro baseado na sua interpretação da lei islâmica.