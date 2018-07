Sismo de magnitude 6,0 registado perto de Tóquio mas sem aviso de tsunami

Momentos depois da divulgação desta informação, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) revia a intensidade do tremor de terra para 5,9 na escala de Richter.



O tremor de terra foi sentido em Tóquio, segundo a agência de meteorologia do Japão.

O sismo, que ocorreu às 20:24 hora local (12:24 hora de Lisboa), foi precedido por um alerta à população.



Até ao momento, não existem informações sobre eventuais vítimas ou danos materiais, mas, segundo informações divulgadas pelo canal público NHK, os habitantes de uma zona da região de Chiba (adjacente à área metropolitana de Tóquio) relataram que sentiram um forte abalo.

"Alguns objetos caíram, mas está tudo bem", afirmou uma residente de um dos bairros da região de Chiba, contando ainda que o abalo foi prolongado.



Nenhuma anomalia foi relatada, até ao momento, no reator nuclear Tokaimura 2, localizado no perímetro do tremor de terra.



Esta instalação nuclear está atualmente desativada.



Alguns dos comboios que circulavam nas zonas afetadas pelo sismo pararam para verificação das linhas, segundo o canal NHK.



O Japão, país localizado na junção de quatro placas tectónicas, regista anualmente mais de 20% dos sismos verificados a nível mundial.

