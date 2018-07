Viatura de resgate cai de uma ravina na Tailândia e faz quatro feridos

Em atualização

Quatro pessoas ficaram feridas quando um carro que transportava voluntários caiu de uma ravina.

De acordo com o jornal online Khaosod o condutor não estaria familiarizado com o local, perdeu controlo do veículo e acabou por cair na falésia junto à gruta onde se encontram os 12 jovens jogadores de futebol e o treinador.



Três pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram encaminhadas para o hospital. A quarta vítima está em estado crítico e ainda não possível removê-la do local do acidente.