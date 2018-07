Comandante tailandês diz que resgate dos 12 rapazes e treinador pode demorar dois a quatro dias

O major-general Chalongchai Chaiyakam afirmou que os 13 "vão sair um a um, em aproximadamente dois a quatro dias, dependendo das condições do tempo e da água".

A operação de resgate dos 12 jovens e do treinador de futebol começou hoje, com a entrada dos primeiros mergulhadores às 10:00 (04:00 em Lisboa) na gruta, anunciou o chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país, Narongsak Osottanakorn.

"Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou.Dois mergulhadores vão acompanhar cada rapaz na saída da gruta, estando prevista a primeira saída para cerca das 21:00 (15:00 em Lisboa), disse.

A única forma de retirar os jovens é por mergulho através de passagens escuras e estreitas, cheias de água lamacenta e com fortes correntes, num ambiente já com pouco oxigénio.

Treze mergulhadores estrangeiros e cinco tailandeses participam na operação.

No passado dia 23 de junho, depois de um jogo de futebol os 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador, de 25, foram explorar a gruta.

As inundações resultantes das chuvas torrenciais bloquearam a saída e impediram que as equipas de resgate encontrassem o grupo durante nove dias.

Lusa