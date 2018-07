EUA acusam Rússia de tentar que Turquia e "muitos aliados" se distanciem da NATO

"Creio que a Rússia está a tentar que a Turquia nos vire as costas, o que está a fazer com muitos dos nossos aliados. Querem destabilizar a aliança mais forte da história, que é a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte]", afirmou a embaixadora dos EUA na Aliança Atlântica, Kay Bailey Hutchison, numa entrevista à cadeia televisiva Fox.

A diplomata revelou-se, no entanto, cética quanto ao possível sucesso da 'manobra' do Kremlin, uma vez que Ancara está a ajudar Washington "há muito tempo".

"Sabemos que a Rússia está a tentar consegui-lo, mas também sabemos que [os turcos] são fortes", referiu, acrescentado, na rede social Twitter, que a NATO "está unida" e que as tentativas de Moscovo para separar os parceiros "não irão funcionar".

As declarações de Kay Bailey Hutchison surgem a escassos dias de o Presidente norte-americano, Donald Trump, fazer um mini périplo europeu, que começa na terça-feira em Bruxelas, onde se realiza na quarta e quinta-feira a cimeira da NATO, e termina com uma visita à capital finlandesa, Helsínquia, onde se reunirá com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Lusa