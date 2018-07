O ponto da situação do resgate na Tailândia

É pelo menos o número até agora avançado pelas autoridades locais, embora uma fonte da célula de crise citada pela agência France Press dê conta de que já terão sido retiradas seis pessoas.

De acordo com as informações disponíveis, os elementos retirados já foram transportados para o hospital, não sendo no entanto claro em que estado de saúde se encontram.

As autoridades fazem para já um balanço positivo da operação.

O arranque da operação foi anunciado na manhã deste domingo, quando o governador da região de Chiang Rai, onde fica localizada a gruta de Tham Luang, no norte da Tailândia, anunciou que hoje era "um grande dia".

O grupo preso há duas semanas numa gruta na Tailândia é composto por 12 rapazes, com idades entre os 11 e os 16 anos, e o seu treinador de futebol, de 25 anos.

Os rapazes e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho. Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

A 'EQUIPA-MARAVILHA'

Envolvidos nesta operação de grande risco, e em termos globais, estão 50 mergulhadores estrangeiros e 40 mergulhadores tailandeses. No resgate de hoje, estiveram envolvidos diretamente 13 mergulhadores estrangeiros e cinco mergulhadores da Marinha tailandesa.

Durante o trajeto para sair da gruta, cada criança foi escoltada por dois mergulhadores. Boa parte das crianças não sabe nadar e nenhum tem experiência de mergulho, o que complica as operações.

No interior da gruta, permanecem oito menores e o seu treinador de futebol.

As reações internacionais aos acontecimentos na Tailândia também surgiram através das redes sociais, como foi o caso do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Os Estados Unidos estão a trabalhar em estreita colaboração com o Governo da Tailândia para ajudar a retirar todas as crianças da gruta e em segurança. Pessoas muito corajosas e talentosas", escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Twitter.

Também nas redes sociais têm surgido várias homenagens ao antigo fuzileiro tailandês que morreu na sexta-feira no decorrer das operações de resgate. O mergulhador experiente morreu após ter ido entregar uma reserva de oxigénio ao grupo de jovens.

Com Lusa