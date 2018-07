Pelo menos 10 mortos e 73 feridos em descarrilamento de comboio na Turquia

O comboio que transportava 360 passageiros era proveniente de Kapikule, na fronteira com a Bulgária, e tinha como destino Istambul, de acordo com as novas informações.

"O acidente aconteceu por causa das más condições meteorológicas", explicou o governador da região de Tekirdag, Mehmet Ceylan, citado pelas agências internacionais.

Segundo as novas informações relacionadas com o incidente, seis dos vagões da composição saíram dos carris.

Inicialmente, a agência noticiosa estatal turca Anadolu disse que tinham sido cinco vagões.

O canal de notícias CNN Turk chegou a avançar que o acidente tinha sido causado por uma ponte em colapso.

Mais de 100 ambulâncias foram destacadas para o local, acrescentou o canal TRT Haber.

O gabinete do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse, entretanto, que o chefe de Estado -- que inicia na segunda-feira um novo mandato de cinco anos com os poderes presidenciais reforçados --, foi informado da situação pelos ministros dos Transportes e do Interior.

Lusa