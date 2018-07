Quatro rapazes resgatados da gruta na Tailândia segundo informações oficiais

Última atualização 15h31

Os primeiros dois sairam com uma diferença de dez minutos. O primeiro saiu às 17h40, 11h40 hora de Lisboa.

Entretanto sairam mais dois que estão a ser observados pelos médicos que se encontarm no local. Um dos meninos está em estado grave.

Horas depois alguns orgãos de informação locais davam conta de que mais dois rapazes teria saído da gruta, informação que não foi confirmada pelo comandante das operações.

Operação de resgate começou às 10h00 de domingo (3h00 de Lisboa)

A operação de retirada de 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou hoje.

Os rapazes e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho.

As inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local onde se encontram era mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.



As equipas envolvidas no resgate anteviam que os jovens saíssem "um a um" e que operação demorasse "dois a três dias".



A retirada dos rapazes acabou por evoluir de uma forma mais rápida do que era esperado e as primeiras saídas surgiram cerca de duas horas mais cedo.



Cada criança está a ser escoltada por dois mergulhadores, incluindo especialistas internacionais.

Donald Trump publicou um tweet em que diz que o governo dos EUA está a acompanhar o resgate dos 12 rapazes e do treinador e a trabalhar em conjunto com o Governo da Tailândia.

O jornalista da BBC, Nick Beake publicou no Twitter uma fotografia do Hospital Chiang Rai e escreveu duas ambulâncias chegaram ao local.