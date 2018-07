Vítimas de inundações no Japão sobem para 44 mortos e 21 desaparecidos

A chuva que cai há vários dias no sudoeste do Japão tem causado fortes inundações, deslizamentos de terra e outros danos.

Dezenas de casas foram total ou parcialmente destruídas e milhares ficaram inundadas.A região de Ehime (sudoeste) é a mais afetada, mas também preocupam as autoridades as zonas de Hiroshima, Fukuoka, Okayama, Kochi, Quioto ou Gifu.Cerca de 48 mil operacionais (entre bombeiros, polícias e soldados) estão no terreno, mas as operações estão a ser dificultadas por condições de acesso muito complicadas em alguns lugares.

Várias centenas de pessoas estão isoladas em áreas onde estradas ou pontes foram inundadas ou levadas pela água.

A agência meteorológica nacional mantém várias províncias japonesas em alerta máximo, temendo grandes danos.Mais de dois milhões de pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.