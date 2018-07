À espera de mais salvamentos na Tailândia

Última atualização às 8:13

Depois do salvamento de quatro crianças este domingo, a operação de resgate foi interrompida nas últimas horas por questões logísticas. Tinha reinício marcado entre as 7:00 e as 17:00 locais (diferença de seis para Lisboa), depois de um tempo de descanso para os mergulhadores e toda a complexa logística ser reinstalada na caverna.

De acordo com o ministro da Administração Interna tailandês, serão os mesmos mergulhadores que ontem recuperaram os primeiros rapazes que vão conduzir a próxima operação, uma vez que já conhecem a gruta e sabem o que fazer.

Por volta das 13:00 locais (7:00 em Lisboa), chegaram um helicóptero e uma ambulância ao teatro de operações. A comunicação social continua afastada da entrada da gruta.

Rapazes ainda não viram famílias

Os quatros jovens que foram resgatados este domingo estão bem de saúde, segundo as autoridades, aguardando ainda os resultados de exames médicos. Continuam internados no hospital de Chiang Rai, a cidade de maiores dimensões mais próxima do local do incidente.

"Não há abraços nem beijos" até os resultados dos exames chegarem, disse uma fonte das autoridades de saúde tailandesas citada pelo Guardian. Ou seja, os rapazes ainda não tiveram oportunidade de ver as famílias, o que deverá acontecer durante o dia de hoje.

Os outros oito jovens e o treinador da equipa continuam no mesmo local onde ficaram presos há 16 dias.

Cronologia dos acontecimentos

Os outros oito jovens e o treinador da equipa continuam no mesmo local onde ficaram presos há 16 dias.

A história dos 12 rapazes e do seu treinador que ficaram presos numa gruta na Tailândia começou numa tarde chuvosa de sábado.