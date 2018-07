As quatro crianças resgatadas da gruta da Tailândia estão bem de saúde

Os jovens estão ainda a ser submetidos a diversos exames médicos no hospital e ainda não estão autorizados a entrar em contacto direto com a família. Só puderam ver os familiares através de uma divisória de vidro.

Os quatro primeiros rapazes a sair da gruta no domingo tiveram de mergulhar e atravessar diversas passagens apertadas e tortuosas da caverna.

Segunda fase da operação de resgate

Poucas horas depois de ter começado a segunda fase da operação de resgate, as autoridades tailandesas dizem que a chuva que caiu durante a noite não mudou o nível da água na gruta, onde oito crianças e o treinador ainda se mantêm.

Tyrone Siu

"A segunda operação começou pelas 11:00 locais", disse à imprensa o líder da equipa de resgate, Narongsak Osottanakorn.

"Em poucas horas teremos boas notícias" para anunciar, garantiu.

Nove (oito rapazes e o treinador) elementos da equipa de futebol Wild Boars permanecem encurralados na gruta Tham Luang, situada na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, junto à fronteira com Myanmar (antiga Birmânia) e o Laos.

Os rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.

Com Lusa