EUA pedem ao Vietname que prolongue sanções contra Pyongyang até desnuclearização

"Gostaria de agradecer o vosso apoio em relação aos esforços com a Coreia do Norte", disse Pompeo ao ministro dos Negócios Estrangeiros vietnamita, Pham Binh Minh.

Mike Pompeo encontra-se em Hanói desde domingo em visita oficial, onde se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros do país e com o primeiro-ministro, Nguyen Xuân Phúc.

"Nos Estados Unidos consideramos a nossa relação com o Vietname como incrivelmente especial", enalteceu o secretário de Estado norte-americano.

No domingo, Pompeo apelou ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que replique o crescimento económico vietnamita e que normalize as relações diplomáticas com os EUA, tal como fez Hanói.

Para Pompeo, a evolução das relações do pós-conflito entre EUA e o Vietname são a prova que os inimigos se podem dar bem do futuro.

Antes de se deslocar a Hanói, Pompeo esteve no domingo no Japão numa reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, e sul-coreana, Kang Kyung-wha, afirmando que as sanções à Coreia do Norte vão ser mantidas até uma "desnuclearização completa e totalmente verificável".

Na sexta-feira e no sábado, o secretário de Estado norte-americano esteve na Coreia do Norte e após estes dois dias de conversações o regime de Kim Jong-un considerou, no sábado à noite, que "os Estados Unidos estão a cometer um erro fatal se consideram que a República Popular Democrática da Coreia deve aceitar exigência semelhantes às de um ladrão".

