O historiador falava sobre a situação no seu país quando o amigo de quatro patas decidiu entrar em cena. As imagens foram partilhadas pelo jornalista que estava a conduzir a entrevista, Rudy Bouma, e já têm milhares de visualizações.

Apesar do imprevisto, Jerzy Targalski, continuou a dar a entrevista sem sair do mesmo sítio, e com o gato aos ombros.