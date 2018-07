Marine Le Pen diz que partido foi vítima "de golpe de Estado"

Em entrevista transmitida pela rádio "RMC" e "BFMTV", Marine Le Pen disse que, se a União Nacional (UN, ex-Frente Nacional) não receber esse dinheiro até ao final de agosto não poderá pagar os salários dos seus funcionários e corre o risco de desaparecer.

"A decisão dos juízes é um verdadeiro golpe de Estado e um ataque contra a democracia, porque um partido político não é uma associação como qualquer outra e é protegido pela Constituição", disse.

Dois magistrados decidiram na semana passada confiscar, de forma preventiva, a maior parte da dotação pública que a Frente Nacional deveria receber por suspeitas de que terem usado empregos fictícios no Parlamento Europeu para pagar a cerca de 20 colaboradores.

Marine Le Pen considerou que os dois juízes, próximos do Sindicato da Magistratura, que considera "esquerdista" e que nas eleições do ano passado se manifestaram publicamente contra a sua formação, "decidiram assassinar o primeiro partido da oposição em França, não respeitando qualquer critério legal".

A líder da extrema-direita francesa adiantou hoje de manhã que vai apresentar recurso para evitar que a verba seja confiscada, adiantando que o partido "ativou uma página na internet para que os franceses os ajudem".

O Parlamento Europeu reclamou mais de meio milhão de euros ao grupo parlamentar da União Nacional como reembolso de despesas injustificadas, como prendas, champanhe caro e jantares luxuosos.

A decisão foi tomada na segunda-feira, com o apoio unânime do órgão da direção de instituição encarregado de validar as contas dos diferentes grupos políticos, divulgou fonte parlamentar.

O grupo ENL (Europa das Nações e Liberdades), que tinha sido instado, mais uma vez, a justificar-se no final de maio, não vai entregar dinheiro, uma vez que a administração do parlamento tinha congelado, por precaução, mais de 500 mil euros do orçamento de funcionamento deste grupo para 2018, que se eleva a mais de três milhões de euros.

No Parlamento Europeu, é atribuído aos oito grupos políticos um orçamento anual para os custos de funcionamento.O grupo ENL reúne 35 deputados, dos quais mais de metade são da UN.

Integra também eleitos pelo FPO austríaco, pela Liga italiana e do Partido para a Liberdade holandês.A maior parte das despesas de alimentação injustificadas é atribuída aos eleitos franceses. Um dos casos foi o de Marine Le Pen, a quem foi exigido o reembolso de 300 mil euros pelo emprego considerado duvidoso de uma assistente, Catherine Griset, quando era eurodeputada.

Lusa