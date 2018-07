Presidente sírio garante que reconstrução será prioridade

Após sete anos de um conflito que fragmentou a Síria, o regime multiplica vitórias na luta contra os rebeldes e jihadistas, mas o país tem as infraestruturas destruídas, uma economia paralisada e muitas grandes cidades irreconhecíveis.

"A reconstrução é a primeira prioridade na Síria e ela será possível lutando contra o terrorismo até à libertação de todo o território sírio", salientou o Presidente, segundo o seu gabinete.

Assad falava numa reunião com diplomatas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, na presença do chefe da diplomacia, Walid Mouallem.

O conflito que assola a Síria desde 2011 já matou mais de 350 mil pessoas e destruiu infraestruturas como escolas e hospitais, debilitando a produção de eletricidade e petróleo.

O Banco Mundial estimou o custo de perdas relacionadas com a guerra em 226 mil milhões de dólares (192 mil milhões de euros), o equivalente a quatro vezes o Produto Interno Bruto (PIB) antes da guerra.Em 2016, Assad tinha assegurado que os seus aliados, nomeadamente a Rússia e o Irão, iriam receber a "parte de leão" no futuro processo de reconstrução.

O poder na Síria, apoiado pelos aliados russos e iranianos, recuperou o controlo de mais de 60% do país.

Lusa