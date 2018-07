Presidente turco apresenta novo gabinete com genro no Ministério das Finanças

O Ministério da Defesa foi atribuído ao chefe do Estado Maior Hutusi Akar, tendo sido reconduzido o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu.

Casado com a filha mais velha de Erdogan, Albayrak, de 40 anos, era desde 2015 o ministro da Energia e teve nos últimos anos uma grande ascensão.

Os mercados, que temem as pressões de Erdogan sob o Banco Central, parecem ter ficado insatisfeitos com a nomeação de Albayrak para as Finanças, com a lira turca caindo mais de 02% em relação ao dólar.

Além dos ministros, Erdogan, que tomou posse para um novo mandato de cinco anos com poderes reforçados, nomeou para vice-presidente Fuat Oktay, um tecnocrata que já tinha liderado a Agência de Gestão de Emergências da Turquia.

Lusa