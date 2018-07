Rainha Isabel II ausente do batizado do príncipe Louis de Cambridge

Segundo a agência France-Presse (AFP), a ausência não se deveu a problemas de saúde, mas a uma deslocação da soberana e do seu marido, príncipe Filipe, a uma propriedade em Sandrigham, em Norfolk, no leste de Inglaterra.Louis Arthur Charles, nascido a 23 de abril no hospital St. Mary, em Londres, é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.

O novo membro da família real, sétimo bisneto da rainha Isabel II, passa a ocupar o quinto lugar na linha de sucessão ao trono britânico, ultrapassando o seu tio, príncipe Harry.

Antes de Louis Arthur Charles, encontram-se na linha de sucessão o seu avô, o príncipe Charles, o seu pai, príncipe William, e os seus dois irmãos, George (de 4 anos) e Charlotte (de 2 anos).

A rainha de Inglaterra, de 92 anos, assistiu ao batismo dos dois irmãos de Louis, príncipe George, a 23 de outubro de 2013 e princesa Charlotte, a 05 de julho de 2015.

A cerimónia de hoje, iniciada pelas 16:00 locais (mesma hora em Lisboa), foi presidida pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby.

O batismo contou com a presença de vários membros da família real, como o príncipe Charles, o príncipe Harry, sendo ambos acompanhados pelas respetivas mulheres, Camilla e Meghan. Membros da família de Kate Middleton também estiveram presentes.

Segundo a AFP, antes da cerimónia tinham sido anunciados nomes de um conjunto de seis padrinhos e madrinhas para o sétimo bisneto da rainha de Inglaterra.

Lusa