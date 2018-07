Saiu mais uma pessoa da gruta da Tailândia

Última atualização às 11:20

De acordo com o Guardian, uma fonte da equipa de salvamento garantiu entretanto que foi resgatado o quinto jovem, depois das quatro crianças salvas durante o dia ontem.

Até ao momento não há confirmação oficial, mas testemunhas citadas pela agência Reuters relatam que os operacionais retiraram uma primeira pessoa da gruta, que foi depois transportada para uma ambulância. O veículo saiu do local alguns minutos depois.

As operações de resgate foram retomadas esta manhã. No interior da caverna continuavam oito jovens rapazes e o seu treinador de futebol.



De acordo com as autoridades, podem ser necessários três ou quatro dias para conseguir retirar todos os elementos do grupo que continuam retidos, mas o sucesso da operação de ontem animou as equipas no terreno.

O ministro do Interior da Tailândia informou que os mergulhadores que estão agora envolvidos na operação são os mesmos que ontem conseguiram resgatar as quatro crianças. Considera-se que já conhecem o caminho, as condições da gruta e o que fazer. O chefe da missão de resgate acredita que as operações de hoje poderão até ser mais rápidas do que ontem.

Durante a madrugada, a chuva voltou a cair com grande intensidade, mas o nível de água dentro da gruta não terá subido.

Há pouco, numa conferência de imprensa, as autoridades tailandesas garantiram que as quatro crianças resgatadas ontem estão bem. Os médicos decidiram, ainda assim, mantê-las isoladas para evitar o risco de transmissão de infeções, pelo que ainda não foi autorizado o contacto direto com as famílias.

As identidades dos rapazes que foram retirados da gruta ainda não foram reveladas.