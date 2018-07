Trump confiante na desnuclearização da Coreia do Norte

"Chegámos a um acordo em relação à desnuclearização da Coreia do Norte", escreveu Trump hoje na rede social Twitter, sugerindo também que a China poderá estar a "exercer uma pressão negativa" sobre a Coreia do Norte devido à guerra comercial entre Pequim e Washington.

A publicação de Trump segue-se à visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Coreia do Norte, na última semana, naquelas que foram as primeiras conversações de alto nível sobre a desnuclearização desde a cimeira histórica entre Trump e Kim em junho, em Singapura.

Pompeo considerou os debates sobre o programa nuclear de Pyongyang produtivos, embora a Coreia do Norte tenha depois classificado como "extremamente lamentável" a atitude dos Estados Unidos durante as conversações, denunciando igualmente o que caracterizou de "exigências gananciosas" por parte de Washington.

Lusa