Bispos da Nicarágua suspendem diálogo nacional após agressão a padres

Os bispos tinham marcado para o início desta semana o reinício do diálogo, mas novos confrontos registados no fim de semana e o ataque a um grupo de padres na cidade de Diriamba, a cerca de 40 quilómetros de Manágua, na segunda-feira, fez adiar novamente os dois grupos de trabalho, noticiou a agência espanhola EFE.

Na segunda-feira, partidários do governo atacaram um grupo de padres católicos, liderados pelo cardeal Leopoldo Brenes, quando tentavam ajudar um grupo de pessoas refugiadas numa igreja.

O bispo auxiliar de Manágua, Silvio Baez, sofreu cortes num braço quando a delegação chegou à basílica de São Sebastião, em Diriamba, a sul da capital.

A Conferência Episcopal da Nicarágua divulgou fotos, através de um retweet, do braço ferido de Baez, e escreveu que gangues pró-governo esperavam para atacar o grupo.

Dezenas de simpatizantes do governo, aos gritos de "assassinos" e a agitar bandeiras da Frente Nacional de Libertação Sandinista (no poder), agrediram a delegação e alguns jornalistas presentes no local. Os equipamentos dos jornalistas foram roubados, indicou a EFE.

Desde 18 de abril que a Nicarágua é palco de manifestações e confrontos violentos que causaram mais de 230 mortos.

Os manifestantes acusam o Presidente Daniel Ortega e a mulher e vice-Presidente, Rosario Murillo, de abuso de poder e de corrupção.

Daniel Ortega está no poder desde 2007, após um primeiro mandato de 1979 a 1990.

