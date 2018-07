Donald Trump é o líder mais seguido no Twitter

Com 52 milhões de subscritores, "Donald Trump tornou-se no líder mundial mais seguido no Twitter em outubro de 2017, altura em que ultrapassou o Papa Francisco, o segundo líder mais visualizado, com 47 milhões de seguidores, nas contas que tem em nove línguas", explica o estudo anual "Twitplomacy", da empresa Burson Chon & Wolfe (BCW).

"O primeiro-ministro indiano ocupa a terceira e quarta posições, com 42 milhões de subscritores na conta pessoal e 26 milhões na institucional", afirma a BCW.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, é a líder europeia com mais seguidores, na conta oficial como primeira ministra, com cinco milhões de seguidores, seguida pelo Presidente de França, Emmanuel Macron, com três milhões de subscritores.

A rainha da Jordânia, Rania al Yassin, é a líder mais seguida nos países árabes (dez milhões de seguidores), à frente do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (nove milhões), e do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud (seis milhões).

O estudo também revela que os governantes sul-americanos são "de longe os mais ativos" no Twitter.

No total há 187 chefes de estado, de governo ou ministros com presença no Twitter, valor "que representa 97% dos 193 estados-membros das Nações Unidas", vinca a BCW.

Apenas os governos de Laos, Mauritânia, Nicarágua, Coreia do Norte, Turquemenistão e Suazilândia não têm representação oficial na rede social.

Lusa