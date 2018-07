Escolas fechadas e voos cancelados com a aproximação de tufão a Taiwan

O tufão está a 200 quilómetros a leste da cidade costeira de Yilan, nordeste da ilha, com rajadas de vento de 173 quilómetros por hora registadas às 22:00 locais, 14:00 em Lisboa, indicou o serviço de meteorologia de Taiwan.

O impacto mais forte do tufão é esperado a partir da tarde desta terça até quarta-feira de manhã, com chuvas diluvianas que podem atingir 500 milímetros em certas zonas, segundo a mesma fonte.

As televisões locais exibiram imagens de soldados que, numa região montanhosa, procuraram ajudar os habitantes a deixar as suas casas.

"Ordenei já às tropas que estejam em prontidão" para levar o socorro, declarou o Presidente Tsai Ing-wen, na página pessoal na rede social Facebook, exortando os habitantes "a prepararem-se o mais possível" para a chegada do tufão.

As autoridades tomaram medidas contra possíveis inundações e deslizamentos de terreno.

O primeiro-ministro de Taiwan, William Lai, apelou às autoridades e aos habitantes a "estarem vigilantes" quanto ao primeiro tufão da época em Taiwan, pedindo que permaneçam em casa e cooperem com as autoridades.

Por precaução, escolas e escritórios fecharam esta terça-feira, após o meio-dia, em oito cidades, entre as quais Yilan, onde fortes vagas começaram a bater na costa, disseram as autoridades.

No setor do transporte aéreo, 175 voos internacionais e 118 voos internos foram anulados, de acordo com o centro de situações de urgência.

Taiwan é frequentemente assolada por tufões no verão. No ano passado, uma centena de pessoas ficaram feridas na passagem do tufão Nesat, que se abateu sobre a ilha, provocando inundações e importantes roturas de eletricidade.

Lusa