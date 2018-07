Governo português lamenta mortos e desalojados no Japão devido a chuva intensa

"O povo e o Governo de Portugal apresentam as suas mais sentidas condolências às autoridades nipónicas e aos familiares das vítimas, expressando os mais sinceros votos de rápida recuperação dos feridos", indicou num comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mais de 150 pessoas morreram na sequência das chuvas mais graves dos últimos 30 anos no Japão, de acordo com o último balanço do governo nipónico.

As chuvas intensas registadas entre sexta-feira e domingo provocaram grandes inundações, deslizamentos de terra e outros danos, deixando isoladas muitas pessoas, que não puderam ou não quiseram abandonar as suas casas.

Yoshihide Suga, porta-voz do governo japonês, disse hoje que "o número de desaparecidos continua a subir, sobretudo em Hiroshima, uma das zonas mais atingidas".

A situação levou o primeiro-ministro, Shinzo Abe, a cancelar uma viagem à Europa e Médio Oriente.

Lusa