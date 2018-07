Trump responde a Tusk que os Estados Unidos têm "muitos aliados"

"Temos muitos aliados. Mas não se podem aproveitar de nós. A União Europeia (EU) está-se a aproveitar de nós. Perdemos 151.000 milhões de dólares no ano passado em comércio e, além disso, cobrimos pelo menos 70% da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO na sigla inglesa)", afirmou Trump, antes de embarcar no avião presidencial Air Force One com destino a Bruxelas.

"Francamente, (a NATO) ajuda-os mais a eles do que a nós. Depois veremos o que acontece. Temos à nossa frente uma grande e bela semana", observou o Presidente.

As declarações de Trump surgem depois de Tusk ter aconselhado hoje Donald Trump a lembrar-se de quem tem sido "o melhor aliado dos Estados Unidos" e a dar-lhe valor, até porque "a América não tem assim tantos".

Trump estará entre quarta e quinta-feira em Bruxelas para uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da Aliança Atlântica, na qual Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Viaja depois para o Reino Unido, na sexta-feira, e a 16 de julho chega a Helsínquia, onde se vai encontrar com o Presidente russo Vladimir Putin.

O Presidente norte-americano tem criticado o sistema de financiamento da NATO e a contribuição da Europa, que considera insuficiente, assegurando que tal "não é justo nem aceitável" e que os Estados Unidos "devem pagar menos".

"Os Estados Unidos estão a gastar muito mais do que qualquer outro país", assegurou Trump.

Na cimeira da Aliança Atlântica será discutida a exigência, feita por Washington, de que os países europeus consagrem o mais rápido possível pelo menos 2% do Produto Interno Bruto (PIB) a despesas em Defesa, meta acordada na cimeira do País de Gales em 2014, para ser alcançada até 2024.

Atualmente Portugal consagra cerca de 1,36% do PIB a despesas em Defesa, segundo dados hoje divulgados pela Aliança Atlântica.



Lusa