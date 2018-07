Explosão de grandes dimensões ouvida junto ao aeroporto do Cairo

Última atualização 23h06

O site Egyptian Streets cita um comunicado do Ministério da Aviação Civil, que garante que se trata de um incidente – uma explosão num reservatório de combustível -, ocorrido fora do perímetro e que os voos estão a processar-se com normalidade.

Não há informações sobre a existência de feridos.

A agência noticiosa Efe diz que se trata de um depósito de combustível em instalações militares próximas do Aeroporto Internacional do Cairo e que as causas da explosão ainda são desconhecidas.