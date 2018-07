Mira Sorvino revela que diretor de casting a amordaçou com preservativo

"Eu tinha 16 anos e ele amordaçou-me", começa por dizer. "Ele amordaçou-me com um preservativo. Foi tão inapropriado...e o que estava um diretor de casting a fazer com um preservativo no bolso durante a audição?"

Na altura, Mira Sorvino estava a fazer provas para um filme de terror e explica que este foi um dos primeiros castings em que participou. O facto de ser nova no meio do entretenimento dissuadiu-a de questionar a prática.

Ao longo do podcast não revelou o nome do diretor de casting, no entanto, a atriz já veio pronunciar-se sobre o caso de Harvey Weinstein, culpando-o de não ter conseguido certos trabalhos por não aceitar as suas propostas sexuais.

A atriz de 50 anos acrescentou ainda que esta foi uma das muitas situações de assédio sexual pelas quais passou, confessando que os colegas sempre lhe disseram que se quisesse fazer carreira teria que ter relações sexuais com várias figuras do meio.

Sobre o movimento #MeToo, que veio encorajar várias vítimas de agressão e assédio sexual a contarem as suas histórias, Mira Sorvina acredita que foi uma boa forma de o público se começar a aperceber do quanto estas práticas estão disseminadas na indústria do entretenimento.