Em breve poderá comprar uma viagem ao espaço

Os testes aos aparelhos já começaram, e parecem trazer boas notícias. O foguetão News Shepard, da companhia de Bezos Blue Origin, foi lançado seis vezes e aterrou em segurança na terra.

O próximo passo nas viagens turísticas ao espaço deverá ser a realização de voos de teste com passageiros. Uma ideia que parece estar cada vez mais próxima de acontecer, com a companhia a querer começar a venda dos bilhetes no próximo ano.

Os bilhetes serão vendidos por 170 mil euros mas poderão chegar aos 260 mil, avança a Reuters citando fontes próximas do projeto, apesar de Jeff Bezos ter afirmado em maio que ainda não estão definidos valores.

A Blue Origin, sediada a 32 quilómetros a sul de Seattle, tornou público o design geral do veículo, que será capaz de transportar autonomamente seis passageiros e atingir o espaço suborbital.

Durante minutos, os passageiros poderão experienciar a ausência de peso e observar a curvatura da terra, através das seis janelas três vezes maiores do que as de um Boeing Co747. A cápsula voltará depois a terra e utilizará paraquedas para a aterragem.

Blue Origin

O regresso da corrida espacial

A companhia de Bezos está a trabalhar para tornar possível num futuro próximo a realidade do turismo espacial, mas não é a única. Richard Branson, fundador do grupo Virgin, e Elon Musk, da Tesla, estão a trabalhar no mesmo.

A Virgin Galactic afirma já ter vendido cerca de 650 bilhetes para uma viagem a bordo do SpaceShipTwo. A companhia está a cobrar 215 mil euros por bilhete, um valor aproximado ao da Blue Origin.

Já a SpaceX, de Musk, garante que o objetivo final é tornar possível viver noutros planetas.

Marco Caceres, analista do grupo Teal, afirma que cada voo espacial poderá custar à Blue Origin mais de oito milhões de euros. Com apenas seis passageiros por viagem, e mesmo com os bilhetes a chegarem aos 260 mil euros, inicialmente cada lançamento deverá levar à perda de milhões.

Três empresas de visionários que pretendem diminuir o custo das viagens espaciais ao produzirem aeronaves com materiais reutilizáveis. Como diria Neil Armstrong, este é "um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade".