O vídeo do iceberg de 6 quilómetros que provocou um alerta de tsunami na Gronelândia

Durante a noite o iceberg encalhou frente à pequena vila na costa oeste da Gronelândia, e segundo os media locais não se terá movimentado, mas autoridades continuam em alerta para a possibilidade de ocorrência de um tsunami.

À Reuters, um polícia explicou que foi criada uma zona de perigo e retiradas as pessoas que se encontravam na área. As autoridades receiam que partes do iceberg colapsem e provoquem ondas fortes.

Espera-se agora que fortes rajadas de vento acabem por deslocar o iceberg para longe.