Pelo menos 25 mortos e 40 feridos em atentado no Paquistão

"Vinte e cinco pessoas morreram na explosão e nós acreditamos que esse número aumente", disse o ministro do Interior da província de Baluchistão, Agha Umar Bungalzai, à agência de notícias francesa AFP.

Este ataque foi o segundo ocorrido esta sexta-feira durante um comício eleitoral no Paquistão, onde as eleições legislativas serão realizadas a 25 de julho sob um clima tenso.

O ataque ocorreu em Mastung, a cerca de 40 quilómetros da capital do Baluchistão, Quetta.

De acordo com Bungalzai, o ataque teve como alvo um comício do dirigente político Mir Siraj Raisani, que morreu. "Ele sucumbiu aos ferimentos quando foi transferido para Quetta", disse o governante, acrescentando que a vítima era um dos candidatos a deputado provincial pelo Partido Awami do Baluchistão (BAP, na sigla em inglês).

De acordo com a agência de notícias AP, um médico do hospital de Quetta afirmou que recebeu 10 corpos deste segundo ataque e 25 feridos.

Esta sexta-feira de manhã, uma bomba escondida numa moto explodiu perto de Bannu (noroeste), durante a passagem do comboio de outro candidato às eleições, matando quatro pessoas e ferindo outras 40, anunciou a polícia.

O candidato visado, Akram Khan Durrani, representante de uma coligação de partidos religiosos (MMA), sobreviveu ao ataque.

Um atentado suicida reivindicado pelo talibã paquistanês também teve como alvo, na noite de terça-feira, uma reunião eleitoral do Partido Nacional Awami (ANP), em Peshawar (noroeste), matando 22 pessoas, de acordo com um novo balanço das autoridades.

