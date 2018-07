A imagem é este sábado destaque na capa do jornal britânico Daily Mirror, que escreve "How dare you?", em português "Como te atreves?".

O jornal, além de acusar o Presidente norte-americano de posar presunçosamente na poltrona de Churchill, também acusa Trump de ter envergonhado a Rainha Isabel II e ter humilhado a primeira-ministra, Theresa May.