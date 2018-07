Israel lança ataque em Gaza, Hamas responde com morteiros

Os aviões atacaram um túnel do Hamas no sul da Faixa de Gaza, assim como outros complexos militares, incluindo aqueles envolvidos na onda de ataques com recurso a balões incendiários.

Israel tem alertado o Hamas nas últimas semanas que não tolerará que os esforços continuados dos militantes de Gaza para transgredir a fronteira, bem como a campanha que tem sido executada para devastar as comunidades fronteiriças de Israel com ataques incendiários.

Na sexta-feira, milhares de palestinianos protestaram perto da fronteira de Gaza. Um palestiniano de 15 anos que tentou escalar a cerca para Israel foi morto a tiro.

Mais tarde, os militares disseram que um oficial israelita sofreu ferimentos ligeiros provocados por uma granada lançada contra ele.

Mais de 130 palestinianos, a maioria desarmados, foram mortos por militares israelitas desde o início dos protestos a 30 de março.Israel garante que está a defender a sua fronteira soberana e acusa o Hamas de usar os protestos como cobertura para tentativas de invadir a cerca da fronteira e atacar civis e soldados.

Em comunicado, os militares argumentam que as atividades do Hamas "violam a soberania israelita, põe em perigo civis israelitas e sabotam os esforços humanitários de Israel que visam ajudar os civis de Gaza".