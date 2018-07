Nice homenageia 86 mortos de atentado terrorista em 2016

Edouard Phillipe referiu que está prevista a criação de um juízo para as indemnizações às vítimas de atentados terroristas, ao participar numa cerimónia inter-religiosa na Promenade des Anglais, onde um tunisino radicado em Nice, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, investiu com um camião sobre as pessoas que viam o fogo de artifício que assinalava o dia nacional de França, matando 86 pessoas e ferindo 206.

Os familiares das vítimas depositaram rosas brancas na base do memorial provisório instalado nos jardins de um museu. Representantes de associações de vítimas apelaram à criação de um memorial permanente e de um centro de investigação.

A homenagem de hoje estender-se-á pela noite, com um concerto da Orquestra Filarmónica de Nice seguido da largada de 86 balões e da iluminação do mesmo número de focos de luz na Promenade des Anglais.



Lusa