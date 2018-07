Pelo menos 7 mortos e 15 feridos em atentado suicida em Cabul

O kamikaze que realizou o atentado chegou a pé e detonou o seu vestuário explosivo, disse o porta-voz da polícia afegã, Shashmat Stanikazai.

"Um kamikaze fez-se explodir em frente do Ministério e, infelizmente, temos vítimas entre os nossos funcionários", confirmou o porta-voz do organismo estatal, Fraidoon Azhan.

Inicialmente foram referidos "seis mortos e 12 feridos, a maior parte" empregados do Ministério, mas o número aumento já para sete mortos e 15 feridos.

As autoridades disseram igualmente que "este balanço pode mudar".

A missão das Nações Unidas no Afeganistão (Manua) publicou hoje o relatório semestral sobre as vítimas civis no conflito afegão, sendo apontado um número recorde de perto de 1.700 mortos, nos primeiros seis meses do ano.

Aquele balanço é o pior registado nos dez anos em que a ONU contabiliza as vítimas do conflito entre a população, apesar dos três dias de cessar fogo, em junho.

Metade das vítimas foram mortas em atentados, a maioria atribuídos ao grupo Daesh.



Lusa