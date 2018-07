Seis mineiros morrem em incêndio no subsolo na África do Sul

O incêndio originou-se na correia transportadora da mina de cobre de Palabora, na província de Limpopo, na madrugada de domingo.

Os trabalhadores tiveram de sair, mas vários ficaram presos num novo acidente na mina sul-africana, que em junho passado registou a morte de outros seis trabalhadores.

De acordo com a polícia do país, a causa do incêndio ainda não foi confirmada, mas os sindicatos de mineração apontam que foi uma consequência das altas temperaturas atingidas dentro da mina.

Neste ano, cerca de 50 mineiros morreram na África do Sul, segundo a contagem dos meios de comunicação local.

Lusa