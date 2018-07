Transportar um animal na bagagem do carro não é ilegal... e se for uma vaca?

As imagens do momento invadiram as redes sociais e a associação pelo bem-estar dos animais RSPCA mostrou-se preocupada com a ação em si.

De acordo com a BBC, as autoridades começaram logo a investigar o caso, quando descobriram o animal vivo dentro do Volkswagen Passat, numa estrada perto de Briton Ferry. O motorista foi identificado e a investigação está a decorrer, de modo a perceber se alguma regra de trânsito foi infringida ou se houve crueldade contra a vaca.

Transportar um animal na bagagem do carro não é ilegal, desde que não interfira com a visão e a segurança do condutor. Contudo, sobrecarregar um carro pode dar multas até aos 340 euros, no Reino Unido.