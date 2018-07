Bombista suicida do Daesh mata 20 pessoas no Afeganistão

Abdul Qauom Baqizoi, chefe da polícia da província norte de Sar-i-Pul, disse que o ataque ocorreu quando anciãos da aldeia se reuniram com as autoridades talibãs na área.

No norte do Afeganistão, talibãs e elementos do Daesh têm vindo a travar batalhas nos últimos dias.

Cerca de 100 insurgentes dos dois grupos radicais morreram em batalhas recentes, disse Baqizoi.

O chefe do conselho provincial, Mohammed Noor Rahman, afirmou que a explosão ocorreu numa mesquita enquanto estava a ocorrer um funeral.

Um funcionário afegão referiu que pelo menos 54 pessoas, incluindo pessoal de segurança e civis, foram libertadas de uma prisão talibã no sul da província de Helmand.

Omar Zwak, porta-voz do governador da província, disse hoje que os prisioneiros foram libertados depois de militares terem invadido a prisão na noite de segunda-feira no distrito de Musa Qala.

Zwak avançou que havia 32 civis, 16 policiais, quatro soldados e dois médicos militares que foram presos pelos insurgentes e acrescentou ainda que "as forças de segurança ainda estão a proteger a área".

Os talibãs não comentaram imediatamente o ataque, mas os insurgentes estão a controlar a maioria dos distritos de Helmand, onde aumentaram seus ataques contra autoridades provinciais e forças de segurança.

Lusa