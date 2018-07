Deputado francês denuncia Nicolas Maduro por "incitamento ao ódio racial"

A queixa apresentada hoje pelo deputado e vice-presidente do partido centrista União dos Democratas e Independentes (UDI), de acordo com fontes da EFE, ocorre em resposta aos comentários feitos pelo mandatário venezuelano quando felicitou a França pela sua vitória na final do Mundial 2018 na Rússia contra a Croácia.

"Ganhou a equipa francesa, embora parecesse a equipa de África. Ganhou a África, os imigrantes africanos que chegaram a França", disse Maduro na segunda-feira, durante um ato de governo em Caracas transmitido pela televisão estatal VTV.

O presidente venezuelano insistiu que a seleção francesa prevaleceu na final por 4-2 e venceu a Copa do Mundo "graças aos jogadores africanos ou filhos de africanos" e pediu o fim do racismo na Europa e a discriminação contra os imigrantes e os povos africanos.

Lagarde afirmou hoje, numa entrevista à estação "France Info" que apresentará a denúncia por se tratar de "incitamento ao ódio racial", e defendeu que as declarações de Maduro não se enquadram nos valores sociais franceses.

"A França não olha para a tua origem. Quando chegas aqui, queres ser francês e partilhas os nossos valores, és francês", disse o deputado, acrescentando que a França não se importa com a "cor de pele, com a religião, e com os antepassados de cada um".

O deputado admitiu que a sua denúncia tem um valor principalmente simbólico, e que foi uma maneira de dizer "vai à merda".

Lusa